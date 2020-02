Marius Craina a părăsit PSD și va candida la Primăria Timișoara din partea Pro România. Victor Ponta: Nicolae Robu nu a avut contracandidat / USR, mai bun la criticat decât la fapte

Marius Craina a părăsit PSD, partidul care l-a susținut în urmă cu peste cinci ani pentru funcția de manager al Spitalului Județean Timișoara, și va candida la Primăria Timișoarei din partea Pro România, potrivit press-alert.ro.

„Mă bucur foarte tare că domnul doctor s-a hotărât, și nu i-a fost ușor. A decis să intre în bătălia pentru Primăria Timișoara, cred că era mare nevoie de el, primărie unde primarul în funcție trebuie să aibă o competiție. Mă bucur că un doctor care a condus un spital regional, cu probleme 24 de ore din 24, are evident toată pregătirea necesară să intre în bătălia pentru un oraș important așa cum este Timișoara. Orașul are un potențial de dezvoltare pe care nu l-a folosit. Marius Craina are tot sprijinul Pro România. Îmi doresc foarte tare să arate că la Timișoara Pro România construiește o alternativă la ceea ce este în acest moment privind administrația orașului”, a declarat Victor Ponta, în Banat.

La rândul său, Marius Craina a declarat că „Timișoara trebuie să redevină a timișorenilor”, și a ținut să sublinieze că nu mai este membru PSD: „Din moment ce am acceptat și mergem împreună, este clar că de astăzi aparțin în totalitate partidului Pro România”.

Victor Ponta a mai precizat că Nicolae Robu nu a avut, până astăzi, contracandidat, în condițiile în care USR „este mai bun la criticat, decât la fapte. Cred că Marius Craina este singurul candidat cu șanse, iar PSD ar trebui să-l sprijine. Cine o să voteze candidatul PSD la Primăria Timișoara?”.