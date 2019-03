Marius Manole: Dacă nu ieșim din acest haos, EU PLEC DIN ȚARĂ! Cu toţii vom pleca... Eu nu ştiu cum vom trăi în România dacă România va fi pe mâna acestor hoţi (VIDEO)

Marius Manole a declarat că dacă România nu va ieși cumva din haosul creat de PSD-ALDE, atunci va pleca din țară. Și nu va fi nici pe departe singurul. Actorul a insistat că trăim un moment extrem de important în istoria țării noastre, iar românii trebuie să facă ceva să iasă din această stare de pasivitate și să lupte.

