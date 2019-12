Marius Manole: Mi-am pus problema că dacă țara ajunge sub o guvernare cum au fost ultimii 3 ani, eu o să plec. Ne-a trecut glonțul pe lângă...

Marius Manole a mărturisit că anul acesta, pentru prima dată în viața lui, s-a gândit să plece din România. Dar dorul de acasă și de cei dragi a fost mai puternic.

„E prima oară acum în 2020-2019 când mi-am pus problema că dacă țara ajunge sub o guvernare cum au fost ultimii 3 ani, eu o să plec. Nu mai am timp și nici răbdare. Am 42 de ani și nu mai am timp. Văd cum lucrurile se degradează în jurul meu, educația s-a dus de râpă. Mi-e și frică să mă îmbolnăvesc în România, fără pile ți-e evident că nu poți să te duci la niciun spital. Ajung până la Timișoara fac o mie de ani, îmbătrânesc până ajung acolo. Până la Iași... NU mai am răbdare și nu mai am timp să stau ca lucurile să se îmbunătățească.

Am 42 de ani și poate că anii cei mai frumoși vor urma sau poate au trecut. Și nu au trecut într-o țară în care să fiu liniștit să îmi facă plăcere, să nu trebuiască să stau în piața Victoriei să îmi cer drepturile, să stau în frig iarna că să lupt împotriva unor nebuni care s-au gândit să modifice justiția cu totul pentru că ceva nu le convenea. Ăștia sunt anii mei din viață mea. Te întrebi până când să dai”, a susținut Marius Manole, pentru Digi24.

Actorul a ținut să le mulțumească românilor care au ieșit în frig și au protestat: „Sunt ferm convins că a contat și le mulțumesc oamenilor care au ieșit, și trebuie să fim mândri de noi că ne-am adunat în momentele foarte periculoase, și trebuie să conștientizăm că ne-a trecut glonțul pe lângă... Atunci am zis, uite România vrea să scape. Dar uneori parcă ne înfundăm, ne ia cineva mințile. Luptăm în 3 ani și în ziua votului zici că ne ia cineva mințile. Cineva ne face vrăji, ziua orbului, ne-a legat cineva la ochi. Hai că de data asta am scăpat, am avut noroc”.