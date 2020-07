Marius Necula: Partidul Ecologist a cerut, chiar în două rânduri, amânarea alegerilor locale. Autoritățile au cam scăpat lucrurile din mână (VIDEO)

Partidul Ecologist Român (PER) a cerut, „chiar în două rânduri”, amânarea alegerilor locale, a afirmat Marius Necula, prim-vicepreședintele formațiunii, vineri, în direct pe B1 TV, la „Bună, România” cu Radu Buzăianu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.