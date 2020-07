Marius Necula: Partidul Ecologist a solicitat amânarea alegerilor pentru ca problema sănătății publice să nu depindă de interesul politic (VIDEO)

Prim-vicepreședintele Partidului Ecologist Român (PER), Marius Necula, a comentat miercuri seară, în cadrul Știrilor B1 TV, noile măsuri de limitare a răspândirii coronavirusului, adoptate în ședința de Guvern. Necula este de părere că deciziile privind condițiile în care purtarea măștilor de protecție este obligatorie în spațiile publice deschise ar trebui să fie luate de Instituția Prefectului din fiecare județ în parte, pentru că prefecții sunt cei care au la îndemână toate pârghiile pentru a gestiona aceste hotărâri la nivel local. Totodată, Marius Necula a susținut că, ținând cont de actuala situație epidemiologică, alegerile programate pentru acest an ar trebui amânate. De altfel, Partidul Ecologist a făcut și o solicitare în acest sens.

”Eu cred că această decizie ar fi trebuit să fie la nivelul prefectului pentru că prefectul este și președintele comitetului de urgență local și are toate pârghiile la îndemână ca să poată să gestioneze un asemenea tip de decizie. Prefectul este cel care are în coordonare toate serviciile descentralizate ale statului și ține în permanență legătura cu reprezentanții unităților administrativ-teritoriale. DSP-urile și așa sunt depășite”, a spus Marius Necula.

În acest context, liderul PER a amintit de solicitarea formulată de formațiunea din care face parte, referitoare la amânarea alegerilor din acest an. Necula susține că este nevoie de o amânare a scrutinului local și a celui parlamentar, care ar trebui să aibă loc în lunile septembrie și decembrie, pentru ca deciziile privind sănătatea publică să nu fie influențate de factorul politic.

”Noi, Partidul Ecologist, am solicitat amânarea alegerilor tocmai pentru ca această problemă importantă de sănătate a oamenilor să fie pe primul plan, bineînțeles, împreună cu problema economică. Noi am solicitat amânarea alegerilor tocmai pentru ca problema sănătății să fie prioritară și să nu depindă de interesul politic, deciziile să nu fie luate sub presiune politică”, a mai spus Marius Necula.

A vrut să fie mai frumoasă şi şi-a injectat ulei de gătit în faţă. Cum a arătat după? Ca un monstru

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.