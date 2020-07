Marius Necula (PER): Alegerile trebuie amânate, pentru ca toate forțele politice să se concentreze pe sănătatea românilor, nu pe victorii electorale. E nevoie de testare masivă și mai multe spitale suport (VIDEO)

Partidul Ecologist Român a propus amânarea alegerilor locale, pentru „ca să nu mai reprezinte principalul subiect de discuție” astfel încât toate forțele, și cele guvernamentale, și parlamentare, să se îndrepte spre gestionarea pandemiei de coronavirus, a subliniat Marius Necula, prim-vicepreședintele formațiunii, care a făcut un apel la testare masivă pentru COVID-19 și sporea numărului de spitale suport pentru astfel de cazuri. El a făcut aceste declarații luni, când România a înregistrat a șasea zi consecutivă cu peste 1.000 de îmbolnăviri depistate pe un interval de 24 de ore, iar Bucureștiul a contabilizat cele mai multe.

