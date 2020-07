Marius Necula (PER): Partidul Ecologist Român a reușit să impună pe agenda Guvernului Orban proiectul Bani pentru Firme, respectiv „IMM Leasing”

Partidul Ecologist Român (PER) a reușit să impună pe agenda Guvernului Orban proiectul Bani pentru Firme, respectiv „IMM Leasing”, susține Marius Necula, prim-vicepreședintele formațiunii.

„Partidul Ecologist Român a reușit să impună pe agenda Guvernului Orban, Proiectul Bani pentru Firme, respectiv «IMM LEASING»! In urma esecului proiectului «IMM INVEST», esec anuntat de PER, la momentul lansarii proiectului, iata ca Guvernul Orban apeleaza la proiectul PER de a finanta relansarea IMM-urilor prin intermediul firmelor de leasing ca sursa alternativa. Reamintim faptul ca PER a solicitat, pe langa companiile de leasing, introducerea si a IFN-urilor ca sursa alternativa de finantare”, a scris Marius Necula, prim-vicepreședintele PER, într-o postare a formațiunii pe Facebook.

Marius Necula arată că, „cu o intarziere de 3 luni de la data cand am propus acest tip de finantare, Guvernul Orban a aprobat proiectul «IMM LEASING» in prima citire”.Traian Băsescu A ANUNȚAT când se va decreta STARE DE URGENȚĂ, ÎN ROMÂNIA

„Salutam deschiderea si efortul depus de ministrul Mediului de Afaceri, Virgil Popescu si a Presedintelui CNIPMMR , Florin Jianu, pentru aplicarea acestui program”, a conchis Marius Necula, prim-vicepreședintele PER.