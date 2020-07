Marius Necula (PER): Partidul Ecologist Român va candida singur în alegeri. Sperăm să devină a treia cale pentru românii dezamăgiți atât de dreapta, cât și de stânga (VIDEO)

Partidul Ecologist Român (PER) dezminte orice zvon legat de stabilirea unor alianţe electorale ale formațiunii politice, care ar viza alegerile locale programate anul acesta, pe 27 septembrie."Nu facem alianţe nici măcar într-o comună, darămite la Bucureşti!”, spune liderul partidului.

Partidul Ecologist Român va candida singur la alegerile locale

Într-o interveenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, Marius Necula, vicepreședintele PER, a declarat că PER își dorește ”să devină a treia cale pentru românii dezamăgiți atât de dreapta, cât și de stânga”.

”Partidul Ecologist Român, contrar informațiilor apărute, pe surse, în media, a decis să nu facă niciunfel de alianță electorală. PER va candida singur în alegeri, este un partid curat, de centru-centru, care nu a mai fost la guvernare și noi sperăm să devină a treia cale pentru românii dezamăgiți atât de dreapta, cât și de stânga. PER propune românilor calea ecologistă de dezvoltare pentru o Românie curată din toate punctele de vedere, pentru o Românie care își apără resursele naturale, pădurile sunt măcelărite de indiferența tuturor guvernanților, apele sunt infestate până la peste 200 de metri adâncime, aerul este poluat în absolut toate aglomerările urbane. PER vrea să aducă și în România marea revoluție ecologistă de la nivel european. Victoria ecologiștilor francezi la Bruxelles reprezintă ultima mare performanță a acestei noi doctrine europene. De fapt, ecologia nu este o doctrină, cât un mod de viață, care are grijă de natură și, implicit, și de calitatea vieții cetățenilor”, a declarat Marius Necula.

Marius Necula: Săptămâna viitoare stabilim candidații pentru Primăria Capitalei și primăriile de sectoare

Liderul PER a mai precizat că săptămâna viitoare, ecologiștii își vot stabili candidații pentru funcțiile de primar de la nivelul Capitalei.

"Am avut un Birou Permanent Național și ne-am propus ca până joia viitoare să avem deja stabiliți candidații pentru că avem listele scurte pentru toate sectoarele și pentru Primăria generală a Capitalei. Vom candida singuri, vrem să le arătăm românilor că se poate face și politică curată", a mai spus Marius Necula.