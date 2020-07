Marius Necula, prim-vicepreședintele Partidului Ecologist Român: Din păcate, COVID-ul a căpătat culoare politică. Dacă nu am fi avut alegerile locale și alegerile parlamentare în acest an, lucrurile ar fi fost mult mai simple (VIDEO)

Marius Necula, prim-vicepreședintele Partidului Ecologist Român (PER), a declarat vineri, într-o intervenție în cadrul Știrilor B1 TV, că în contextul crizei sanitare provocate de pandemia de coronavirus, politicienii ar trebui să renunțe la cearta din Parlament și să se concentreze pe problemele importante pentru cetățeni, cum sunt sănătatea și relansarea economică. Necula a făcut această remarcă în contextul în care legea carantinei, care a fost votată joi în Camera Deputaţilor, este în continuare motiv de dispută între social-democraţi şi actuala guvernare.

”Din păcate, COVID-ul a căpătat culoare politică și ba se înroșeșete, ba devine galben. Cred că dacă nu am fi avut alegerile locale și alegerile parlamentare în acest an, lucrurile ar fi fost mult mai simple și, cu siguranță, am fi avut o unanimitate în ceea ce privește votarea acestei legi. Este evident că s-au făcut din partea Guvernului atât erori de comunicare, cât și legislative și de management, dar nici poziția PSD nu mi se pare una constructivă, atât timp cât speculează fiecare mică greșeală. Ba mai mult, exacerbează anumite lucruri, special pentru a demonstra cât de mult le pasă lor de populație. Eu cred că ar trebui să termine cu această ceartă politică. COVID-19 nu face deosebire în ceea ce privește orientarea politică și ar trebui să se gândească doar la cetățean și la ceea ce-l privește astăzi pe cetățean. În primul rând, vorbesc de siguranța sanitară și de relansarea economică. Aceasta este agenda cetățeanului, nu discuțiile interminabile din Parlament”, a declarat Marius Necula.

Camerei Deputaţilor a adoptat, în ședința de joi seara, proiectul de lege privind carantinarea şi izolarea, cu 266 de voturi "pentru", 11 voturi "împotrivă" și 8 abțineri. Anterior, Comisia juridică din Camera Deputaților a adoptat mai multe amendamente cu privire la proiectul de lege al Guvernului referitor la carantină și izolare. Astfel, deputații juriști au venit cu mai multe propuneri în ceea ce privește definiția carantinei și a izolării, tratamentul persoanelor infectate cu noul coronavirus, cât și cu privire la felul în care poate fi contestată măsura carantinării. Proiectul de lege va merge în Senat care este forul decizional.

Izolarea și carantina nu vor mai fi obligatorii pentru toată lumea, iar cei care sunt doar suspecți sau nu au simptome specifice Covid-19 vor rămâne acasă în autoizolare, și nu în spital, așa cum se întâmpla până acum.

În plus, pacienții testați pozitiv vor putea refuza tratamentul și vor putea contesta în instanță orice măsură de prevenire.

