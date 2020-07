Marius Necula, prim-vicepreședintele Partidului Ecologist Român: Ministrul Mediului să oprească tăierile ilegale de material lemnos. Dacă nu face acest lucru, atunci trebuie să-și dea demisia (VIDEO)

Marius Necula, prim-vicepreședintele Partidului Ecologist Român (PER), a explicat, luni, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii „Bună, România”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, motivele pentru care formațiunea din care face parte îi cere demisia ministrului Mediului, Costel Alexe.

”I-am cerut demisia pentru că, vineri, am primit de la Comisia Europeană o scrisoare prin care suntem acuzați că toate motivările pe care le-a dat Guvernul României în ceea ce privește acțiunile privind stoparea defrișărilor ilegale și pedepsirea celor vinovați sunt o apă de ploaie. Nu conving pe nimeni nici în România și nu conving nici la Bruxelles. Pe cale de consecință, România va intra în proces de infringement, adică va plăti niște bănuți în urma judecății de la Curtea de Justiție Europeană.

De săptămâna viitoare, noi ieșim în stradă pentru a strânge semnături în vederea unei ordonanțe guvernamentale privind stoparea exploatării masei lemnoase în România, până când Guvernul nu produce niște documente convingătoare în ceea ce privește stoparea tăierilor ilegale și pedepsirea celor vinovați", a anunțat Marius Necula.

Astfel, liderul PER îi cere ministrului Mediului ca, în termen de o săptămână, să vină cu textul ordonanței de urgență prin care să se opreasă tăierile ilegale de păduri.

”Ceea ce se întâmplă, la ora actuală, cu pădurile din România, faptul că în perioada de pandemie s-au dublat exporturile de masă lemnoasă, mie îmi arată că jaful a fost dus la cote maxime în această perioadă, în care atenția noastră a fost asupra COVID.

Există Strategia națională pentru dezvoltare durabilă, încă din anul 1999 și susținută de Academia Română, prin care se dorește ca România să atingă procentul de împădurire optim de 40%. La media pe care o avem astăzi, cea pe care o propune stimatul domn ministru al Mediului, România va atinge acest obiectiv peste fix 16.577 de ani.

Îi solicităm ministrului Mediului să pună pe masa Guvernului, într-o săptămână, acest text al ordonanței de urgență care trebuie să fie foarte simplu și să propună un memorandum în care să se oprească tăierile ilegale de material lemnos până când Comisia Europeană este mulțumită de acțiunile pe care le va desfășura România în această direcție. Dacă ministrul Mediului nu face acest lucru, atunci nu trebuie să facă nimic altceva decât să-și dea demisia.

Atât timp cât ministrul nu stopează aceste tăieri este în înțelegere cu cei care defrișează astăzi pădurile și este la originea dezastrului care se întâmplă cu pădurile României”, a mai spus reprezentantul PER.

Întrebat ce ar trebui să facă ministrul Costel Alexe în perioada imediat următoare pentru a le demonstra criticilor lui că este de bună-credință, prim-vicepreședintele Partidului Ecologist a răspuns: ”Această ordonanță de urgență emisă de Guvernul Orban, la inițiativa ministrului Mediului, prin care să oprească exploatarea de masă lemnoasă și imediat să existe un comitet de specialiști care să producă documentele prin care Comisia Europeană să fie convinsă că în România nu vor mai exista tăieri ilegale”.

