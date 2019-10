Marius Pașcan: Alegerile anticipate sunt nerealiste. PMP vrea un guvern politic și este gata să intre la guvernare. Înființarea Ministerului pentru Republica Moldova, printre condiții (VIDEO)

Deputatul Marius Pașcan a anunțat, joi, în direct pe B1TV, că PMP este pregătit să formeze viitorul Guvern al României, dacă se respectă o serie de condiții, ca spre exemplu înființarea unui Minister pentru relația cu Republica Moldova, și a respins ca „nerealistă” varianta alegerilor anticipate.



„Suntem dispuși să compunem viitorul Guvern al României. Sigur, cu niște condiționări, legate de pildă de înființarea Ministerului pentru relația cu Republica Moldova. Totodată, credem că nu sunt valabile, nu sunt realiste alegerile anticipate în momentul de față. Este un scenariu absolut nerealist”, a afirmat Marius Pașcan, în emisiunea „Se întâmplă acum” moderată de Tudor Barbu.



Demnitarul a subliniat că PMP dorește „un guvern politic, întrucât politica nu este facultativă”.



„Politica se face și în momentul în care țara se află, cum este astăzi, într-un moment delicat, de criză, când, iată, planează asupra noastră și criza mondială, criza economică. Trebuie să fim pregătiți să ne asumăm o guvernare, sigur, cu niște pierderi electorale anticipate, dar în ideea de a salva, de a stabiliza România și de a o face capabilă să reziste acestui șoc”, a explicat deputatul PMP Marius Pașcan.

