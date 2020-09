Marius Pașcan (PMP), despre noul an școlar: Nu trebuie să căutăm vinovați, ci soluții. Nu putem da vina numai pe Guvern, cu toții trebuie să fim responsabili, dar ministerul trebuia să ia măsuri corelative (VIDEO)

Deputatul Marius Pașcan, candidatul PMP la Primăria Târgu Mureș, a vorbit despre debutul noului an școlar și a explicat că „nu putem da vina doar pe Guvern sau să găsim o vină doar ministerului pentru ceea ce urmează”. Cu toate acestea, demnitarul este de părere că „în același timp sunt și alte măsuri corelative care trebuiau asumate până acum de minister, cum ar fi programa, cu mai puține ore, mai puține teme, mutarea unei părți a activităților în zona de online”. „Cu toții trebuie să fim responsabili – și eu sunt părinte, și chiar sunt responsabil pentru copilul meu”, a spus el, vineri seară, în direct pe B1 TV.

