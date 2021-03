Marius Pașcan (PMP): Eu nu cred că mai este posibil astăzi un lockdown. Vor ieși oamenii în stradă și vom ajunge la situații de tensiune maximă (VIDEO)

Marius Pașcan, președintele PMP Mureș, spune că nu crede că în România s-ar putea institui un lockdown, pentru că s-ar putea ajunge la tensiuni sociale care ar fi extrem de greu de gestionat de orice partid s-ar afla la guvernare în momentul respectiv.

Într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, Pașcan a declarat că în spațiul public se discută prea mult despre consecințe, și mai puțin despre motivele pentru care s-a ajuns la o creștere îngrijorătoare a numărului de cazuri de coronavirus.

„Eu sunt surprins că în circumscripțiile în care se face vaccinarea sunt mii de oameni pe listele de așteptare și asta se întâmplă de mai bine de o săptămână. Tot sperăm să apară vaccinurile. Văd că este multă retorică în spațiul public legată, în mod special de consecințe și efecte, nu de cauze. Uitați-vă în weekend pe toate pârtiile de schi cu cozi, cu oameni care așteaptă minute bune, uitați-vă la un demnitar al statului român care face manifestări cu mii de participați, fără măști, și mai apoi ne trezim în astfel de situații în care omul de rând, care oricum este obosit, iritat, traumatizat de un an de măsurile acestea, ajunge să plătească pentru că autoritățile statului nu sunt capabile să-și facă datoria.

De ce se ajunge la astfel de situații, de ce avem localuri peste tot în țară, unde sunt inscripții la intrarea în local «vă rog, nu fotografiați», că să nu poată, mai apoi, să fie sancționați? Iar cazurile de sancțiuni sunt izolate”, a spus Marius Pașcan.

