Marius Pașcan (PMP): Guvernul Dăncilă nu pune accent pe construirea autostrăzilor din bani europeni, dar îi îndatorează pe români cu 4,7 milioane de lei în fiecare oră

Marius Pașcan, deputat PMP, i-a cerut Vioricăi Dăncilă o explicație oficială pentru faptul că Guvernul nu accesează bani europeni pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, deși țara noastră s-a împrumutat masiv în încercarea de a-și acoperi deficitul bugetar.

„De ce nu accesați banii europeni pentru autostrăzi?! La Congresul PSD, din 29 iunie a.c., premierul României, Viorica Vasilica Dăncilă, nou aleasă președinte al PSD, a declarat următoarele:

«În calitate de prim-ministru, mă angajez în fața dumneavoastră că vom face o autostradă cap coadă. Am demarat deja analiza pentru a vedea exact care este proiectul cel mai bine pliat pe așteptările românilor. Noi suntem pregătiți să finanțăm acest proiect de la bugetul de stat. Nu voi mai tolera niciun fel de întârziere, nici din partea autorităților, nici din partea constructorilor...».