Marius Pașcan (PMP): 'Suntem dispuși să susținem sau să compunem Guvernul Orban. Nu am avut nicio rundă de negocieri până acum' (VIDEO)

Deputatul Marius Pașcan a declarat, marți, pentru B1 TV, după ce Klaus Iohannis l-a desemnat premier pe Ludovic Orban premier, că Partidul Mișcarea Populară (PMP) va susține viitorul Executiv, în anumite condiții.

PMP cere alegerea primarilor în două tururi de scrutin, eliminarea pensiilor speciale, reducerea numărului de parlamentari la 300 și un minister sau o structură specială în cadrul Ministerului de Exteerne privitoare la relația cu Republica Moldova.

"Eu îl felicit pe premierul desemnat, Ludovic Orban. Noi suntem pozitivi în ceea ce privește trecerea guvernului Orban, dispuși să susținem sau să compunem viitorul guvern.Sigur, ținem cont de proiectele pe care noi le-am enunțat în mod repetat. Adică: să constituie priorități ale Guvernului alegerea primarilor în două tururi de scrutin, eliminarea pensiilor speciale, reducerea numărului de parlamentari la 300 și un minister sau o structură specială în cadrul Ministerului de Exteerne privitoare la relația cu Republica Moldova, pentru a se ocupa de reunirea Basarabiei cu România.

Sunt câteva chestiuni pe care le-am enunțat de mai multe ori și acestea sunt principiile de la care pornim, în ideea în care se va solicita participarea noastră la guvernare.

Nu am avut nicio rundă de negocieri până acum. Nu am fost invitați la niciun fel de negociere pentru configurarea noului guvern”, a declarat Marius Pașcan.

