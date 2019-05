Mărturisiri emoționante din diaspora: Oamenii au așteptat ore în șir să voteze, dar n-au mai reușit pentru că întârziau la serviciu! Alții au fost doborâți de căldură și deshidratare

Irina Blaj, o doamnă care a încercat să voteze la Munchen, a mărturisit că, după ore întregi de așteptare în fața secției, a fost nevoită să plece fără să voteze pentru că trebuia să ajungă la serviciu, potrivit g4media.ro.



„Am plecat deprimată de la consulat. După aproape 5 ore nu am reușit să votez și am avut de ales între a rămâne și a merge la job. Spre rușinea mea, am ales job-ul. Pe drum am plâns, și cineva m-a îmbrățișat. Mulțumesc, whoever you are. Și acum plâng la muncă, pentru că deși sunt obișnuită cu nemernicia, nu îmi vine să cred că în Diaspora se repetă cele întâmplate în 2014. Să știți că multă lume nu va vota. Când am plecat, erau oameni care așteptau de la 9 dimineața și încă nu votaseră. Asta e România și sper din tot sufletul ca cei de acasă se mobilizeze, măcar pentru noi cei care am stat în picioare ore întregi fără să votăm”, a scris Irina.



Acest caz nu este singular. O cititoare a g4media.ro din Castellon i-a scris publicației că doi cunoscuți de-ai săi au așteptat timp de patru ore, dar apoi au plecat la muncă fără sa mai reușească să voteze. Ea a mai menționat că a fost nevoie de intervenția medicilor, pentru că mai multe persoane au acuzat probleme de sănătate din cauza căldurii, a deshidratării și a stresului.



„Prietenul meu și colegul lui au așteptat 4 ore și apoi au plecat la muncă. Nu au avut de ales. Am venit de azi dimineață să votăm și încă n-am reușit. Lumea se uită la noi cu simpatie” a transmis ea.