Măsuri pentru tăierile ilegale de lemne și combaterea poluării. Tanczos Barna: Am început discuțiile cu Ministerul Justiției, pentru înființarea secției specializate în criminalitatea pe mediu (VIDEO)

Ministrul Mediului a discutat despre poluarea din Capitală și factorii ce ar putea genera acest lucru. Totodată, Barna a explicat și care sunt soluțiile Ministerului de Resort în această situație și cum vor putea proceda autoritățile pentru a genera o calitate mai bună a aerului.

„Sunt 5-6 factori care influențează poluarea, unul dintre ei este cu siguranță problema gropilor de gunoi, unde nu există în momentul de față măsurători științifice, recunoscute de o instanță, în cazul în care am dori să ne îndreptăm împotriva unei societăți care operează în acest mod.

Am cerut o analiză din datele pe care le avem acum la dispoziție, ce poate să contribuie la poluare. Am stabilit cu Institutul de Cercetare din Măgurele, care deja a efectuat un studiu științific, pe o problemă similară, să începem o colaborare. Vom semna un protocol de colaborare și vom pune acele instalații de măsurare în zona gropilor de gunoi din București, să putem vedea dacă se respectă legea privind eliberarea în aer a unor gaze care sunt captate în gropile de gunoi”, a explicat Tanczos Barna, ministrul Mediului, în platoul B1 TV.

Totodată, Tanczos Barna a explicat și faptul că poluarea provenită din arderea unor cantități foarte mari de deșeuri poate fi surprinsă doar la fața locului și doar în momentul în care focul este aprins.

„Tura ilegală de arderi poate fi surprinsă doar în cazul în care primim informații și mergem și surprindem în momentul în care s-a dat foc la ceva. Cum s-a întâmplat de exemplu săptămâna trecută, când i-am prins eu personal, pentru că am văzut fumul negru care se ridica”, a detaliat el, discutând despre un moment de săptămâna trecută, când a surprins o comunitate din județul Dolj, care se ocupa cu arderea de deșeuri.

Ministrul Mediului a explicat cum sevor defășura controalele la nivelul Capitalei. El a explicat că Poliția Locală și Garda de Mediu urmează să colaboreze pentru a controla și a combate poluarea din București.

„Am început discuțiile cu Ministerul Justiției, pentru înființarea acelei secții specializate pe criminalitatea pe mediu, în general pe criminalitatea forestieră în special, pentru că avem nevoie de organe de anchetă pregătite, formate și specializate pe așa ceva. În caz contrar nu vom reuși să demascăm niciodată această crimă organizată (...) O să avem un sistem de control la nivelul Bucureștiului, cu echipele mixte, un sistem pe care l-am agreat cu cele 6 primării și care înseamnă o dublare a numărului de persoane din Garda de Mediu București, pentru a acoperi toate cele 6 sectoare.

Am pregătit deja planul de control și vom avea echipe mixte cu Poliția Locală, pentru a pute asurprinde nu doar arderile ilegale, ci și depozitarea ilegală și lăsarea gunoaielor care nu sunt destinate pentru așa ceva, mijloace de transport care aduc materiale ilegat pentru anumite șantiere (...) Cred că este nevoie doar de câteva mijloace de transport confiscate, iar oamenii se vor gândi de două ori. O să avem echipe de control pe fiecare sector, plus Poliția Locală”, a explicat el în platoul B1 TV.

Tanczos Barna a explicat în exclusivitate pentru B1 TV ce măsuri vor fi luate pentru reducerea tăierilor ilegale de păduri.

„Tăierile ilegale de păduri încercăm să le reducem la minim, în primul rând prin sumar, acel program informatic care trebuie să fie gata pe 30 ianuarie, pe 31 ianuarie să intre în funcțiune și din 1 februarie deja să avem transporturi și exploatre de masă lemnoasă în baza acestui program.

În primul rând, el încearcă să oprească intrarea masei lemnoase nelegale, în circuitul economic. Pentru acest lucru facem trasabilitatea lemnului din pădure, până la prima procesare – însemnân și exploatarea din pădure până la prima rampă unde se depozitatea, transportul mijloace auto pe drumurile publice, unde fiecare mijloc de transport va fi fotografiat și urmăribil real time prin sistemul informatic, ca organul de control când oprește o mașină să știe de unde vine, ce aduce, cât aduce și unde se duce.

Urmărim stocurile de material lemnos și mergem până la prima procesare unde urmărim transformarea bușteanului în cherestea, rumeguș și așa mai departe și mergem până în șantiere, unde se folosește scândura și alte materiale lemnoase pentru construcții.

Cealaltă măsură este instalarea acelor camere video care să identifice mijloacele de transport și să coreleze informațile cu sumalul. Când sistemul va fi consolidat și stabil, putem trece la imagini din satelit, pentru a vedea ce se exploatează exact. Avem datele cu privire la cantitatea care trebuie să fie exploatată și le putem compara cu imaginile din satelit ce indică zona în care au fost exploatările”, a explicat ministrul Medicului, pentru B1 TV.

