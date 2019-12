Ce măsuri pregătește Guvernul PNL pentru mediul antreprenorial. Orban: „Dacă afacerile merg în țară, toată lumea are șansa să o ducă mai bine” (VIDEO)

Refacerea capacității administrative, digitalizarea, simplificarea procedurilor, precum și mărirea vitezei de luare a deciziilor și de derulare a procedurilor sunt doar câteva dintre măsurile pe care Guvernul PNL le pregătește pentru relația cu mediul antreprenorial, a afirmat premierul Ludovic Orban, vineri, în cadrul unei întâlniri cu mediul de afaceri.



„De asemenea, știm foarte clar că mediul de afaceri are nevoie de asigurarea unei competiții oneste. Statul trebuie să fie un arbitru, care să trateze egal toate companiile, care să nu creeze discriminări, să nu creeze distorsiuni pe diferite piețe. Statul trebuie să aibă reglementări cât mai clare. Personal sunt în favoarea unei legiferări exhaustive, adică a introducerii în corpul legii, a reglementării clare, astfel încât să nu mai apară acte normative de rang secund, de tip Ordin de ministru sau alte categorii de acte normative, care de multe ori inventează proceduri suplimentare, deturnează sensul legilor și, de multe ori, le modifică”, a declarat Ludovic Orban.



Premierul a subliniat că „dacă afacerile merg în țară, toată lumea are șansa să o ducă mai bine”.



„Suntem un Guvern care încurajează inițiativa economică, care încearcă să realizeze un parteneriat cu investitorii, care încearcă să aducă administrația în situația de partener al mediului de afaceri și al celui ce investește. Avem linii de acțiune definite relativ clar”, a explicat Ludovic Orban.

