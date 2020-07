Cum numărul de îmbolnăviri cu COVID-19 creşte de la o zi la alta, Primăria Sectorului 4 intensifică activităţile de dezinfecţie a tuturor scărilor şi aleilor de intrare în bloc, pentru a limita posibilitatea contractării acestui virus de către cetăţenii sectorului. Activităţile de dezinfecţie au început astăzi, şi vor dura 3 zile.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.