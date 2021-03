Pandemia se reîntoarce în forță în România, după câteva săptămâni mai relaxate. În ultimele zile au început să circule și în țara noastră noile tulpini ale COVID-19. Din 93 de teste Covid, 71 de rezultate au indicat prezenta tulpinii britanice, iar la alte doua chiar tulpina sud africana.

Medicul Emilian Imbri a explicat pentru B1 TV ce înseamnă venirea noului val pentru sistemul de sănătate românesc, dar și când pandemia se va apropia de sfârșit.

"Tulpinile mutante au ajuns în România prin mijloacele de transport pe care le folosesc virușii, adică omul. Vectorul este omul, transmiterea se face aerogen, dar el se mișcă odată u mișcarea populației.

Noi suntem pregătiți pentru un val trei, din fericire valul doi s-a retras ca la un tsunami, mult în ultimele 3-4 săptămâni și spitalele au respirat puțin. Locuiri libere au fost, în spitalul Babeș, acum 2-3 săptămâni erau peste 200 de locuri de libere. Acum se întoarce valul. Probabil ca voim fi liniștiți pana cand vom atinge maximul pe care l-am avut acum 2 sau 3 luni, adică un vârf în care totul era plin. Până atunci spunem noi ca putem rezista, dacă depășim acea cotă sigur ca presiunea va produce spărturi", a spus medicul.

Scenariul potrivit căruia noul coronavirus va circula multă vreme de acum încolo, sub forma unei banale gripe, este foarte plauzibil, spune medicul.

"În timp, SARS-COV-2, aceste virus va deveni o infecție obișnuită, banala, an de an ne vom vaccina probabil, nu va mai fi o pandemie, va fi o boală care se alătură șirului de boli, pe care, în funcție de cat suntem de prudenți, o vom face sau nu.

Din ce se prefigurează, imediat după 15 martie și în aprilie vom atinge acel vârf de care ne este teama și dacă nu vom răspunde la ceea ce ni se va cere sa facem și vom avea niște discuții nelalocul loc despre drepturile fiecărei persoane, atunci lucrurile se vor prelungi pana spre toamnă, cum spun specialiștii odată cu vaccinarea a peste 70% din populația țării. Asta se va întâmplă sigur spre iarnă. Probabil ca anul încă vom avea o vara destul de precauta în comportament zic eu", a mai explicat Emilian Imbri.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.Angela Merkel s-a interesat de Simona Halep. Întrebarea surprinzătoare pe care a adresat-o cancelarul Germaniei în Parlamentul European