Medicul Radu Lupescu, decorat de președintele Franței pentru implicarea în lupta cu pandemia, ar putea fi propunerea PLUS pentru funcția de ministru al Sănătății: ”O astfel de propunere mă onorează, însă mai multe nu pot comenta în acest moment”

Medicul Radu Lupescu, decorat de președintele Franței, Emmanuel Macron, la finalul anului trecut, pentru contribuția adusă la lupta împotriva pandemiei de coronavirus, ar putea fi propunerea celor de la PLUS pentru preluarea portofoliului de la Sănătate, în locul lui Vlad Voiculescu, potrivit unor surse politice, citate de News.ro.

Radu Lupescu este cel mai nou nume vehiculat în spațiul public ca posibilă propunere pentru funcția de ministru al Sănătății.

"O astfel de propunere mă onorează, însă mai multe nu pot comenta în acest moment", a declarat, medicul, pentru Ziare.com.

Cine este Radu Lupescu

Radu Lupescu este medic anestezist și președintele Asociației medicilor din clinica Rhena din Strasbourg. Pe 31 decembrie 2020, el a devenit, alături de alte cadre medicale din Franța, Cavaler al Ordinului Naţional al Meritului, o distincție acordată de președintele Emmanuel Macron, pentru contribuția sa la lupta cu pandemia de COVID-19.

"Cea mai mare reușită a fost faptul că am reușit să tratăm la clinica noastră peste 800 de pacienți care au trecut la Serviciul de Urgențe, peste 130 de pacienți care au fost spitalizați în serviciul nostru de medicină clasică COVID și 43 de pacienți în reanimare, dintre care am avut o reușită bună, pentru că doar 8 dintre ei au avut urmări grave în această perioadă. Cea mai mare reușită este aceasta că am reușit să salvăm un număr mare de vieți", declara Radu Lupescu, la începutul lunii ianuarie, pentru B1 TV.

În ultimele zile, mai multe nume au fost vehiculate pentru funcția de ministru al Sănătății. Unul dintre ele este cel al Ioanei Mihăilă, actual secretar de stat în cadrul ministerului.

Și despre medicul Adrian Wiener s-a zvonit că ar putea fi înlocuitorul lui Vlad Voiculescu, însă el este membru USR, iar acest portofoliuu le revine celor de la PLUS.

Ce criterii ar trebui să îndeplinească viitorul ministru al Sănătății, potrivit premierului Florin Cîțu

Într-o conferință de presă susținută vineri, la Cluj-Napoca, premierul Florin Cîțu a vorbit despre criteriile pe care ar trebui să le îndeplinească viitorul ministru al Sănătății.

Protocolul coaliției spune foarte clar ce așteptări avem de la un ministru, oricare ar fi acela. Eu caut trei atribute, trei caracteristici clare pentru o persoană pentru care voi pune semnătura: fără compromis sau fără nepotisme, clientelism, conflict de interese, fără probleme penale și profesionalism. În funcție de aceste trei criterii voi face nominalizarea”, a declarat Florin Cîțu.