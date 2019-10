Meleșcanu, despre moțiune: 'Politica se face pe voturi, ca și fotbalul pe goluri. Eu țin cu echipa câștigătoare'

Președintele Senatului, Teodor Meleșcanu, a declarat, joi, după citirea moțiunii de cenzură, că nu are emoții deoarece “politica se face pe voturi, ca și fotbalul pe goluri”.

"Lucrurile sunt foarte clare, până la urmă orice moțiune se bazează pe numărul de voturi. Vom vedea joi care este balanța. (...) Politica se face pe voturi, ca și fotbalul pe goluri. Nu avem cum să ne facem emoții. Vom vedea ce se întâmplă", a declarat Meleșcanu, joi, după citirea moțiunii de cenzură în Parlament.

Întrebat pe cine mizează dintre PSD și ALDE, Meleșcanu a precizat că el ține mereu cu câștigătorii.

„Eu țin cu echipa câștigătoare. După cum știți am fost exlus din partid. Am o procedură la tribunal, o cerere privind anularea acestei decizii. Până la decizia judecătorească, va trebui să fiu și eu într-un grup afiliat și voi fi afiliat în grupul PSD”, a spus Meleșcanu.

