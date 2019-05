Teodor Meleşcanu a reacționat, miercuri, după ce Klaus iohannis i-a cerut demisia “imediată”de la Ministerul de Externe, în urma organizării dezastruoase a alegerilor europarlamentare în Diaspora.

Meleșcanu spune că nu el este vinovat că românii din străinătate au stat ore în șir la rând pentru a vota, ci chiar președintele țării.

"Domnul președinte are dreptul să își exprime orice opinie. Când vorbim de o demitere, trebuie să avem și o bază pentru a cere demiterea cuiva, nu doar pe bază de gânduri, întrebări. Pur și simplu, vinovat este președintele Iohannis, care la două săptămâni după ce am stabilit care sunt secțiile de votare, la propunerea ambasadelor, și am ajuns la un număr de 441, dânsul a anunțat că va face referendum în aceeași zi. În consecință, din 2 minute, cât durează votul, având referendumul băgat peste votul pentru europarlamentare, a ajuns să dureze 6 minute votul şi nu au avut cum să voteze toți", a declarat Meleşcanu la Antena 3.

Ministrul de Externe a precizat însă că va demisiona dacă premierul Dăncilă i-o va cere.

"Dacă premierul Dăncilă îmi cere să demisionez, o voi face", a spus Meleșcanu într-o intervenție la Europa Fm.

Președintele Klaus Iohannis a solicitat, miercuri, demisia lui Teodor Meleșcanu și a lui Carmen Dan pentru proasta organizare a alegerilor europarlamentare și a votului la referendumului care a făcut românii să stea cu orele la coadă pentru a putea să își exercite drepturile.

"Fiind că nu au știu să demisioneze cu onoarea, solicit demiterea imediată a ministrului de Externe și a ministrului de Interne. Imediat însemnând imediat", a afirmat Klaus Iohannis.