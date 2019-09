Meleșcanu, după ce Tăriceanu a anunțat excluderea din ALDE a celor care acceptă funcții fără aprobarea partidului: 'Decizia de astăzi nu are efecte retroactive, eu am informat de ieri că am acceptat propunerea'

Liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu a numit, marți, un candidat propriu la şefia Senatului, în persoana lui Ion Popa. Asta după ce Teodor Meleșcanu, membru ALDE, a primit propunerea de a deveni președinte al Senatului cu susuținerea PSD. În acest context, Tăriceanu a declarat că Meleșcanu va fi exclus automat din ALDE dacă va accepta oferta Vioricăi Dăncilă. În ședința de marți, la nivelul conducerii ALDE s-a luat decizia excluderii membrilor formațiunii care acceptă funcții în Parlament și Guvern fără a avea aprobarea partidului.

Fostul ministru de Externe îl contrazice însă pe șeful său de partid și spune că decizia luată de conducerea ALDE nu se aplică și în cazul său.

„Este o decizia care, după părerea mea, nu are o bază juridică suficientă, pentru că potrivit Statutului corpului senatorilor și deputaților se prevede că orice parlamentar are dreptul să candideze la orice funcție și să fie ales. Din acest punct de vedere, lucrurile sunt foarte clare. Al doilea element este că adoptarea acestei decizii astăzi nu are efecte retroactive, eu am informat de ieri că am acceptat invitația respectivă. Din punctul meu de vedere, nu poate să aibă nici un fel de urmare juridică serioasă. E o invitație pe care am acceptat-o și eu îmi țin cuvântul întotdeauna. Eu sper că înțelepciunea va prevala până la urmă”, a declarat Teodor Meleșcanu pentru Europa Liberă.

