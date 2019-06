După condamnarea lui Liviu Dragnea, PSD-ul a dat semnale că se delimitează de oamenii fostului lider. Viorica Dăncilă i-a demis, încă din prima săptămână din noua eră a partidului, pe Anca Alexandrescu și Darius Vâlcov, consilieri onorifici al prim-ministrului, Codrin Ștefănescu, secretar general al PSD, Adriana Cotel de la CNAS sau Mihaela Triculescu, președintele ANAF.

Dăncilă nu a mers însă până la capăt cu epurările. Oamenii lui Ionel Arsene, baron de Neamț și un apropiat al lui Dragnea, sunt încă în funcții. Dorinel Ursărescu și Gigi Dragomir ocupă scaune confortabile la Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM).

Gigi Dragomir, fost comerciant de carne și un apropiat al condamnatului penal Arsene, este în continuare șef al instituției care gestionează rezervele de petrol, gaze și metale ale României, potrivit atacul.ro

De asemenea, Dorinel Ursărescu, condamnat definitiv pentru fapte de corupție, ocupă funcția de consilier personal al președintelui ANRM.

Gragomir a fost pionul principal pentru care Liviu Dragnea l-a schimbat din funcția de premier pe Mihai Tudose, după ce acesta a refuzat să publice în Monitorul Oficial decizia de schimbarea din functia a lui Gigi Dragomir. Potrivit unor surse politice, a fost "picatura care a umplut paharul" si l-ar fi determinat pe Liviu Dragnea sa grabeasca schimbarea lui Tudose, scrie Comisarul. Potrivit acestora, unul din motivele pentru care CEX ar fi decis sa nu mai solicite avize de la SRI la numirea unor demnitari ar avea legatura tot cu cazul Dragomir.

"Gigi Dragomir fusese numit in functie tot de Tudose in 3 octombrie, desi avea zero experienta in domeniu. Anterior postului de la ANRM, Dragomir a fost inspector in cadrul Administratiei Judeteane a Finantelor Publice Ilfov si lucrase pentru o serie de firme care se ocupa de comertul si distributia de produse alimentare. In ultimii ani a participat la concursuri ANAF pentru o serie de posturi, insa le-a picat",s crie sursa citată

Nici Ursărescu nu are un "dosar" mai curat. Acesta a fost deputat în Parlamentul României, până în 2016. Are o condamnare definitivă de un an cu suspendare pentru fapte de corupție și era cercetat într-un alt dosar, tot pentru fapte de corupție, la începutul anului trecut, scrie atacul.ro

