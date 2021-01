Mesajul dur al lui Victor Ponta, după incendiul de la Matei Balș: ''Cui îi pasă?''

Fostul premier al României, Victor Ponta, a postat pe Facebook un mesaj după incendiul care a avut loc vineri dimineață, la Spitalul Matei Balș. Acesta l-a criticat pe Vlad Voiculescu, actualul ministrul al Sănătății.

Incendiu la Matei Balş. Victor Ponta, prima reacţie: Cui îi pasă?

„Romania anului 2021 !

In filmul de pe HBO Vlad V. rezolva totul – si lua si Oscar pentru rolul in care interpreteaza atat de bine un om cu adevarat interesat de ce se intampla in spitalele din Romania – pacat ca viata bate filmul.

Dar sigur – acolo era un club privat – aici sunt spitale publice. Cui ii pasa? Eu cred ca mai face VV inca un film cu el in rol principal si gata ! AMIN !”, a scris Victor Ponta pe pagina de Facebook.

Cinci pacienți au murit într-un incendiu izbucnit la spitalul ”Matei Balș” din București

Un incendiu a izbucnit, vineri dimineața, la o clădire a Spitalului "Matei Balș" din Capitală, în care erau tratați pacienți cu coronavirus. Cinci pacienți au decedat. Zeci de bolnavi au fost transferați la alte unități medicale din București.

Procurorii au deschis un dosar penal in rem pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă.

Fiica unei paciente internate cu COVID-19 la spitalul ”Matei Balș”, a susținut, pentru B1 TV, că în saloane nu erau condiții potrivite pentru pacienți și că, săptămâna trecută, cu acordul medicilor, i-a adus mamei sale o aerotermă, căci era foarte frig. În schimb, Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat că în ultima săptămână nu au fost probleme cu căldura.

Audierile cadrelor medicale au început deja.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) a transmis că vineri dimineață s-au întregistrat 10 apeluri la 112, care anunţau incendiul de la Institutul ”Matei Balş”. Primul telefon a fost dat la ora 05:04, iar apeluri au curs mai mult de o oră.