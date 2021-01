Mesajul emoționant al ministrului Bogdan Aurescu, la vaccinare: Am pierdut-o pe mama, am suferit mult că n-am putut să o îmbrățișez și să o sărut (VIDEO)

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, s-a vaccinat, miercuri, alături de ceilalți membri ai Guvernului. Bogdan Aurescu i-a îndemnat pe români să se vaccineze, adresând un mesaj emoționant. Acesta a precizat că mama lui a decedat în decembrie, din cauza unui alte afecțiuni decât COVID, dar a suferit enorm pentru că nu a putut nici măcar să o îmbrățișeze.

„Am să dau azi un mesaj personal. Luna trecută în decembrie am pierdut-o pe mama mea, nu a murit din cauza COVID-19, ci din cauza altei afecțiuni. În toată viața sa, mama a lucrat în cercetare medicală, de multe ori s-a confruntat cu bacterii sau virusuri periculoase și am învățat de la ea și de la cărțile pe care le-am avut acasă cât de benefice sunt vaccinurile pentru sănătatea populației.

Am suferit foarte mult din cauza pierderii mamei mele, dar și mai mult am suferit în tot anul care a trecut și înainte ca mama mea să moară pentru că nu am putut să o îmbrățișez și să o sărut”, a declarat Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, miercuri, după vaccinare.

Ministrul de Externe i-a îndemnat pe români să se vaccineze.

„De aceea, vă rog pe toți să decideți să vă vaccinați, pentru că în felul acesta veți putea îmbrățișa fără grijă părinții și bunicii. În felul acesta vom fi cu toții sănătoși și vom putea să circulăm fără grijă peste granițe”, a mai spus ministrul.