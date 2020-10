Mesajul fostului ministru Gabriel Oprea, de Ziua Armatei Române: „Aceşti oameni au îmbrăţişat destinul de a fi permanent în slujba Patriei”

Fostul ministrul, Gabriel Oprea a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Armatei Române, sărbătorite astăzi. Gabriel Oprea laudă militarii români, plecați în misiuni, departe de țară. Totodată, el a amintit faptul că a fost întotdeauna alături de militari, iar ca ministrul al Apărării Naționale, a modificat „statutul soldatilor si gradatilor voluntari, care erau discriminati de veche legislatie si ieseau din sistem la doar 40 de ani, fara niciun fel de drepturi”.

„Armata a fost unul dintre garanţii edificiului statului naţional unitar român, iar sacrificiul ostaşilor care şi-au dat viaţa pe câmpurile de luptă ale Războiului de Întregire a fost răsplătit de izbânda Marii Uniri înfăptuită prin voinţa tuturor românilor.

Armata a sprijinit poporul român intotdeauna cu onoare şi credinţă si a contribuit, de-a lung timpului, la realizarea profundelor transformări economice şi sociale, trecând peste lipsuri şi greutăţi, demonstrând de fiecare dată, prin fapte, că are tăria şi determinarea de a răspunde ferm şi adecvat examenelor dure ale timpului, provocărilor complexe aduse tarii noastre de ani de istorie care au trecut de la unirea tuturor românilor sub acelaşi stindard.

Militarii activi, în rezervă sau în retragere, veteranii de război ştiu foarte bine că istoria Neamului nostru s-a scris cu multe sacrificii, iar fiecare brazdă de pământ din trupul ţării a fost apărată cu credinţă, onoare şi demnitate de către Armata Română, de aceşti oameni excepţionali care, sub puterea jurământui de credinţă, au îmbrăţişat destinul de a fi permanent în slujba Patriei.

Cred cu tarie ca unitatea unei naţiuni este o lucrare fără de sfârşit. Ea se înfăptuieşte zi de zi şi se apără permanent de catre noi toţi. Avem datoria morală faţă de cei care, cu sudoare şi sânge, au făurit statul naţional unitar român, să conlucrăm activ pentru apărarea şi promovarea interesului naţional comun al tuturor cetăţenilor României.

Astăzi, misiunile cărora trebuie să le facă faţă Armata sunt dificile şi se desfăşoară într-un context intern şi internaţional complex, marcat de ascensiunea noilor tipuri de riscuri şi ameninţări din mediul de securitate. Datoria militarilor noştri este, însă, aceeaşi - să răspundă cu promptitudine chemărilor Ţării şi să execute cu profesionalism misiunile încredinţate.

Participarea militarilor români la misiuni în afara graniţelor, în zone de conflict de pe trei continente, a sporit considerabil prestigiul internaţional al ţării noastre. Prin modul în care şi-au îndeplinit misiunile în teatrele de operaţii, militarii noştri s-au dovedit a fi cei mai buni ambasadori ai imaginii României în lume.

De Ziua Armatei, mai mult ca in oricare alta zi, gandurile noastre se indreapta catre militari români aflati in misiuni departe de ţară. Ei reprezintă forţe de elită ale Armatei României şi cu toţii trebuie apreciem eforturile pe care le fac pentru Ţară, în condiţii grele.

De Ziua Armatei, rememoram cu preţuire şi respect glorioasele fapte de vitejie ale eroilor nostri.

Omagiem, cu pioasă recunoştinţă, eroii care au căzut la datorie în teatrele de operaţii şi pe cei care şi-au pierdut viaţa în misiunile de instruire pe teritoriul naţional. Sacrificiul lor nu a fost şi nu este zadarnic. Vor rămâne veşnic în inimile noastre pentru excepţionalul lor exemplu de curaj şi devotament. Aceleaşi sentimente de preţuire le nutrim şi faţă de militarii răniţi în teatrele de operaţii şi în misiunile de pregătire din ţară.

Mesajul pe care Armata îl transmite neincetat întregii societăţi, prin puterea exemplului, este unul de unitate, de încredere şi de speranţă. Românii trebuie să aibă încredere în Armata şi în forţa naţiunii noastre.

Ca ministru al apararii nationale in doua guverne, am fost mereu alaturi de militari. Am modificat statutul soldatilor si gradatilor voluntari, care erau discriminati de veche legislatie si ieseau din sistem la doar 40 de ani, fara niciun fel de drepturi. Astazi sunt soldati si gradati profesionisti, pot sa activeze in Armata pana la 55 de ani si au aceleasi drepturi ca si ceilalti militari.

Ca vicepremier pentru securitate natioanala, am initiat si am promovat Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, o lege benefica pentru intregul sistem de securitate nationala. O lege pe care cei ce au urmat la guvernare au ales sa o modifice, din pacate, in detrimentul pensionarilor militari.

Militarii trebuie sa fie sprijiniti in continuare, prin masuri concrete, prin fapte, nu prin vorbe. Dumnezeu să binecuvânteze Armata României! La mulţi ani, dragi militari!”, a scris fostul ministrul Gabriel Oprea pe contul de Facebook.