Klaus Iohannis a declarat că nu ar avea ce să o întrebe pe Viorica Dăncilă, dar i-ar spune electoratului PSD să-l voteze pe el dacă nu e mulțumit de cum a ajuns România sub guvernarea PSD.

Întrebat ce ar întreba-o pe Dăncilă dacă ar avea-o în față, Iohannis a răspuns: „Vi se pare arogant dacă spun că n-aș întreba-o nimic?”.

Chestionat ce ar spune electoratului PSD, Iohannis a răspuns: „Drag electorat PSD-ist, e bine așa? Dacă nu, votați Iohannis!”.

