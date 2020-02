Miercuri au loc consultări cu președintele Klaus Iohannis în vederea desemnării unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru

Miercuri, are loc la Palatul Cotroceni o rundă de consultări cu președintele Klaus Iohannis în vederea desemnării unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru.

PNL este primul partid chemat la consultari fiind urmat de partidul cu cea mai mare reprezentare parlamentară, PSD. USR, UDMR, PMP, ALDE, Pro România și grupul minorităților naționale încheie, în această ordine, seria de consultări cu șeful statului.

Președintele Klaus Iohannis a mai precizat că, odată încheiate consultările, va face o declarație de presă, în care este foarte probabil să anunțe ce a decis.

Programul consultărilor de la Palatul Cotroceni, miercuri, 26 februarie:

Ora 16:00 - Partidul Național Liberal (PNL);

Ora 16:30 – Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 17:00 – Uniunea Salvați România (USR);

Ora 17:30 – Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR);

Ora 18:00 – Partidul Mișcarea Populară (PMP);

Ora 18:30 – Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE);

Ora 19:00 – Grupul parlamentar Pro Europa;

Ora 19:30 – Grupul parlamentar al minorităților naționale

Consultările de la Palatul Cotroceni au loc în contextul în care Ludovic Orban și-a depus, marți, mandatul de premier desemnat, într-o încercare de a debloca situația politică încrâncenată de la București. Deși candidatul pentru funcția de prim-ministru trebuia să se prezinte luni, în Parlament, pentru votul de învestitură, ședința a fost închisă din lipsă de cvorum.

„Din cauza PSD, care a boicotat ieri ședința din Parlament, nu s-a putut da un vot pentru un nou guvern. În acest mod, riscăm să intrăm într-un blocaj, iar acesta este ultimul lucru pe care ni-l dorim. De aceea, am acceptat decizia lui Ludovic Orban de a-și depune mandatul de prim-ministru desemnat. În consecință, am convocat consultări cu partidele parlamentare mâine, la ora 16:00, după care voi anunța care sunt concluziile mele. România nu are nevoie de blocaje, România are nevoie să meargă înainte”, declara președintele Iohannis, marți seară, la Cotroceni, după ce informa națiunea că Ludovic Orban și-a depus mandatul de premier desemnat..

Mai mult decât atât, tot luni, Curtea Constituțională a României a admis sesizarea PSD și a decis că există un conflict între Președinție și Parlament, denunțând decizia lui Klaus Iohannis de a-l nominaliza pe Ludovic Orban pentru postul de premier. Deși motivarea nu a venit încă, ulterior, Valer Dorneanu, președintele instituției fundamentale, a indicat că problema nu a fost persoana desemnată în sine, ci faptul că aceasta nu a generat niciun fel de susținere parlamentară. De altfel, chiar PNL, partidul condus de Ludovic Orban, anunțase că nu va valida instalarea cabinetului liberal, dar demersul face parte din strategia de declanșare a alegerilor anticipate.

Constituția României oferă o plajă restrânsă de posibilități pentru declanșarea alegerilor anticipate. O modalitate ar fi demisia în bloc a parlamentarilor, dar ea ar trebui dublată de o demisie a celor care au candidat pe listele de partid în 2016, și nu au obținut mandat, pentru că ei ar intra în Parlament automat după plecarea colegilor lor.

O altă opțiune stipulează că Parlamentul trebuie să respingă două propuneri de premier făcute de președinte, într-o perioadă de cel mult 60 de zile, situație în care șeful statului ar putea, după negocieri cu șefii Camerelor, să dizolve Legislativul și să declanșeze un scrutin înainte de termen.