Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a anunțat că se autosuspendă de la conducerea filialei municipale a liberalilor, în contextul în care este implicat într-un dosar instrumentat de DIICOT. Într-un mesaj publicat miercuri pe pagina sa de Facebook, edilul susține că a devenit ținta unor ”atacuri politice și de altă natură” și că nu vrea ca acuzațiile care îi sunt aduse să afecteze imaginea PNL, formațiunea din care face parte.

Primari Iașiului se autosuspendă din funcția de conducere a filialei municipale a PNL

”Trăim vremuri tulburi și complicate, umbrite de acuzații și tensiuni, în care suntem obligați să facem un efort să luăm cele mai înțelepte decizii pentru orașul și județul nostru, ca și pentru organizația politică în care lucrăm.

Încă de la începutul anului am constatat o tensionare vizibilă și o deteriorare a scenei politice ieșene. Eu, personal, ca primar și ca lider politic, am devenit ținta unor atacuri politice și de altă natură care nu se mai opresc. În toată această perioadă am fost pus în situații inedite, neașteptate și, mai ales, în contradicție cu principiile mele morale și obiectivele mele politice și administrative. Din păcate, la Iași, partidele politice au încetat să fie vehicule ale competiției de idei, dialogului și negocierii pentru cele mai bune soluții pentru comunitate și au devenit instrumente de luptă și distrugere a persoanelor și instituțiilor.

Pe de altă parte, așa cum am declarat și în luna ianuarie a acestui an, nu vreau ca acuzațiile care îmi sunt aduse să prejudicieze imaginea unui partid care m-a primit în rândurile sale și cu care am făcut echipă pentru continuarea schimbării în bine a Iașului. Nu am renunțat la acest principiu și la această decizie”, notează primarul Iașiului.

Mihai Chirica anunță că s-a autosuspendat din funcția de președinte interimar al Filialei Iași a PNL: Timpul va demonstra că nicio acuzație de natură penală lansată împotriva mea nu este adevărată

Chirica: Până când lucrurile nu vor reintra pe un făgaș normal nu voi participa la nicio competiție internă în partid

Astfel, Mihai Chirica anunță că a decis ca din data de 28 aprilie să se suspende din funcția de președinte interimar al Filialei Iași a PNL.

”Rămân un om de echipă, voi colabora în continuare cu colegii mei din PNL, dar până când lucrurile nu vor reintra pe un făgaș normal nu voi participa la nicio competiție internă în partid. Sunt cu conștiința împăcată în fața ieșenilor și a lui Dumnezeu, sunt nevinovat și am convingerea că voi demonstra cât mai repede acest lucru!”, a anunțat Chirica.

În acest context, edilul a comentat situația politică actuală, precizând că este dezamăgit de ” modalitatea neproductivă” în care funcționează coaliția de la guvernare.

Totodată, vreau să vă împărtășesc viziunea mea despre politica din România, atât pe verticală, de la conducerea partidelor spre teritoriu, cât și în interiorul organizațiilor.

Cred că PNL parcurge o perioadă dificilă, într-un efort susținut, dar fără rezultatele dorite, de coabitare și colaborare cu alte partide politice. Nu pot fi decât dezamăgit de modalitatea neproductivă de funcționare a acestei alianțe aflate la guvernare și de faptul că rezultatele acesteia nu sunt conforme cu năzuințele PNL și ale românilor.

În aceste condiții, nu am certitudinea că lucrurile vor reveni la normal odată ce voi renunța la funcțiile de conducere din PNL. Voi munci însă pentru aceasta și voi demonstra tuturor colegilor din partid și, mai ales, tuturor ieșenilor care m-au votat, ca și celor care nu m-au votat că în tot mandatul meu de primar nu am prejudiciat averea orașului, ci, din contra, am îmbogățit-o, câștigând respectul tuturor orașelor, dar și terenul dinspre Miroslava, Fortus, cinematografele, tabăra de la Ciric etc. Nu am luat nimic necuvenit nici pentru mine, nici pentru familia sau apropiații mei”, mai scrie primarul din Iași.

Mihai Chirica: Mă voi concentra pe activitatea administrativă

Referindu-se la dosarul în care a fost pus sub urmărire penală, Mihai Chirica susține că este nevinovat și că timpul va demonstra acest lucru.

”Am urmărit întotdeauna respectarea legii, chiar și atunci când am avut alte opinii, și am lucrat cu întreaga echipă din Primăria Municipiului Iași astfel încât fiecare angajat să își facă treaba bine și la timp. Mai sunt multe de schimbat în Primărie, mai sunt în continuare angajați cu două fețe și agende personale, mai sunt angajați implicați în acte de corupție, iar în cazul unora am făcut personal plângeri penale. În continuare voi căuta echilibru atât în interiorul Primăriei, cât și în relația cu alte instituții și partide, dar, din păcate, nu depinde numai de mine.

Aș mai preciza că, în speța de ultimă oră care m-a pus într-o situație dificilă, acordul de asociere dintre Primărie și o societate comercială datează din 2005, iar în toată această perioadă a fost verificat de către juriștii municipalității și nu numai. Când am sesizat nereguli, am contribuit în mod direct la demonstrarea încălcării flagrante a gestionării derulării acelui acord și am delegat misiunea denunțării acestor nereguli celor care, prin fișa postului, au această obligație și care, iată, nu s-au achitat de ea.

Timpul va demonstra că nicio acuzație de natură penală lansată împotriva mea nu este adevărată și că mi-am respectat jurământul față de ieșeni și oraș. Până atunci, mă voi concentra pe activitatea administrativă, pentru a realiza proiectele pe care le-am propus ieșenilor, împreună cu colegii din PNL și cu toți cei care doresc binele acestui oraș!”, a mai scris Mihai Chirica.

Chirica, alături de alte 14 persoane, se află sub urmărire penală într-un dosar instrumentat de DIICOT cu privire la construirea ilegală a unui bloc. În acest dosar, Mihai Chirica este acuzat de omisiunea sesizării.