Mihai Chirica, actualul edil al Iaşiului şi candidat pentru încă un mandat, din partea PNL, a făcut o gafă uriașă în timpul unei conferințe, după ce și-a depus candidatura pentru un nou mandat.

Chirica a spus că, din oraşul prin care au trecut şi au creat Eminescu sau Creangă, nu dorește să plece vreodată ‘analfabetismul’.

„Vom continua proiectele noastre, să ne dezvoltăm, să promovăm un mediu curat, să aducem cât mai multe zâmbete pe fețele copiilor noștri, să le facem un sistem educativ de prim rang, iar analfabetismul să nu plece niciodată din orașul nostru, ci dimpotrivă, să rămânem un exemplu pentru țară prin rezultatele pe care în patru ani le-am avut, an de an stând în topurile naționale cu copiii noștri”, a declarat Mihai Chirica în timpul discursului său.

Mihai Chirica și-a cerut ulterior scuze, într-o postare pe contul său de socializare. Edilul a spus că din cauza emoțiilor a reușit să scoată ‘un porumbel’.

“Luni, la depunerea candidaturii pentru un nou mandat de primar, pe fondul unei emoții firești, am reușit să scot un „porumbel”...

E evident pentru orice persoană bine intenționată că este o simplă greșeală, însă recunosc faptul că umorul involuntar este suculent și, probabil, m-aș fi amuzat și eu dacă nu aș fi fost autorul

Încercam, ca și în multe alte ocazii, să atrag atenția asupra importanței sprijinirii educației. Sper ca măcar scopul semnalului de alarmă să fi fost atins, chiar dacă nu prin mijloacele dorite de mine.

În fine, revenind la declarația buclucașă, ziceam atunci și că îmi doresc „să aducem cât mai multe zâmbete pe chipurile copiilor noștri”. Se pare că am reușit să aduc ceva zâmbete pe chipurile mult mai multora.

Sincer, m-am amuzat și eu de propria mea stângăcie!”,a scris Chirica pe Facebook.

