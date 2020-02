Chirica: Nu am negociat cu niciun partid. Eu nu sunt politician. Sunt ditamai primarul de Iași și mă mândresc cu asta și mai ales se mândresc ieșenii cu asta (VIDEO)

Mihai Chirica a declarat că nu a purtat nicio negociere cu niciun partid în vederea susținerii sale pentru obținerea unui nou mandat la Primăria Iași.

Într-o intervenție telefonică în emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV, Chirica a insistat că el nu e politician, că are proiecte și că nu contează partidul, căci ieșenii nu au culoare politică.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.