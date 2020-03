Mihai Chirica, primarul din Iași, a declarat că-și face săptămânal testul pentru coronavirus deoarece nu vrea să-și pună în pericol nici sănătatea lui, nici pe cea a colegilor.

Regulile spun clar că sunt testați doar cei cu simptome și contactele lor, în urma anchetei epidemiologice, precum și cei veniți din străinătate, din Zonele Roșii.

„Trebuie să te gândești la sănătatea ta. Până la urmă, nu știi cum este omul din față. Pare că este sănătos, așa cum par și eu. Eu o singură chestie spun. Că în calitate de primar și coordonator al Situațiilor de Urgență pe Municipiul Iași, mi-am făcut testul și ieri și îl fac săptămânal, ca să nu-mi infestez colegii”, a declarat Chirica, potrivit ReporterIS.ro.

