Mihai Fifor, la Congresul PSD: Se simte într-adevăr o tensiune mare. Trebuie să lăsăm orgoliile la o parte (VIDEO)

Purtătorul de cuvânt al PSD, Mihai Fifor, candidat pentru funcția de secretar general al partidului, a declarat sâmbătă, în deschiderea Congresului PSD, că există o tensiune în partid, însă social-democrații trebuie să lase orgoliile la o parte.

„Congresul PSD e cel mai important eveniment politic al PSD. În acest for se iau deciziile majore care trebuie respectate de PSD. Se simte într-adevăr o tensiune mare, ceea ce înseamnă că vom avea o competiție vie, democratică. Faptul că sunt polemici înseamnă că PSD e un partid viu. Au circulat multe zvonuri false cu privire la procedurile de azi. Asta arată că suntem un partid puternic, iar adversarii noștri nu s-ar chinui altfel să ne dezbine. O competiție deschisă, onestă, de la care toți candidații vor pleca de la start cu aceleași drepturi și obligații. Indiferent cine va câștiga vom fi aceeași echipă”, a declarat Mihai Fifor.

„Trebuie să lăsăm orgoliile la o parte și să acționăm cu încredere și solidaritate pentru români. În acest Congres vor fi și alte momente importante pentru cetățenii româniei. Doamna Dăncilă ne va prezenta ideile proiectului politic și de guvernare în momentele următoare. Acestea fiind spune permiteți-mi să declar deschide lucrările Congresului extraordinar al PSD”, a mai spus Fifor.

