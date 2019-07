Mihai Fifor: Decizia CCR e una din cele mai cutremurătoare decizii care s-au putut da în istoria postdecembristă / Ne dorim ca Dragnea să fie eliberat

Mihai Fifor, secretarul general al PSD, a declarat că decizia Curții Constituționale privind completurile de trei judecători este una dintre cele mai cutremurătoare decizii care s-au putut da în istoria postdecembristă a României.

El a mai acuzat că au fost distruse destine, din cauza modului ilegal în care s-au constituit completurile de trei judecători de la Curtea Supremă.

Fifor a mai ținut să precizeze că nimeni din PSD nu se dezice de Liviu Dragnea și-și doresc ca acesta să fie eliberat din închsioare dacă așa va decide instanța.

”Nimeni nu se dezice de Dragnea. Ne dorim sa fie puternic si sa fie eliberat daca asta e decis de instanta. Ce spune decizia CCR de ieri, dincolo de persoana? E vorba de principii: tot ce s-a dat din 2003 incoace a fost dat de complete de judecata constituite nelegal. Este cutremurator. Au distrus destine, au trimis in spatele gratiilor fara ca aceste completuri sa aiba dreptul sa faca lucrul acesta.

Vin de la ceremonia de la ambasada SUA. In justitia lor, omul are dreptul la o judecata corecta. Decizia CCR este una din cele mai cutremuratoare decizii care s-au putut da in istoria postdecembrista. Nu stiu cum se va putea reaseza societatea.

Nu ataca nimeni justitia, dar ne dorim ca sistemul sa fie corect, nu cladit pe abuzuri, pe protocoale. Sunt poate oameni care si-au ispasit pedeapsa si nu vor putea niciodata sa primeasca o reparatie pentru ce s-a intamplat”, a declarat Mihai Fifor la Antena 3, citat de stiripesurse.ro.