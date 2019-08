Mihai Fifor NU știe și NU comentează legăturile POLIȚIȘTILOR din Caracal cu INTERLOPII, dar anunță alocarea de bani pentru dotarea M.A.I.

Ministrul de Interne, Mihai Fifor, nu recunoaște nici măcar acum legăturile polițiștilor din Caracal cu interlopii, deși Remus Rădoi, zis “Codiță”, a făcut publice mesajele pe care comisarul Alexe I l-a dat în ziua în care s-a aflat despre răpirea Alexandrei.

Fifor nu știe, nu comentează.

"Este o investigație pe rol a DIICOT. În ceea ce privește cercetările prealabile ale Corpului de Control al primului ministru, vă pot spune că sunt pe rol. Repet, când vom avea rezultatele investigației preliminare, vom face detaliile publice", a declarat Mihai Fifor.

