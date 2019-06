Fifor îl acuză pe Iohannis că tergiversează aplicarea referendumului pe care chiar el l-a convocat: Nu vom cădea în capcana preşedintelui

Mihai Fifor, preşedintele Consiliului Naţional al PSD, a anunțat că partidul va susține pactul propus de președintele Klaus Iohannis doar dacă ”va fi construit în avantajul cetăţenilor României”. Culmea, social-democratul îl acuză pe Iohannis că tergiversează transpunerea în legislație a referendumului pe care chiar el l-a convocat.

”PSD nu cade în capcana președintelui Klaus Iohannis și va susține Pactul politic propus de acesta, doar dacă va fi construit în avantajul cetățenilor României! Condițiile PSD, transmise deja Președintelui României, în vederea semnării unui Acord Politic Național, întăresc și oferă substanță unui demers care TREBUIE să fie în avantajul cetățenilor. Referendumul votat în 26 Mai de populație nu poate și nu trebuie să fie negociat între politicieni. De ce pune președintele Iohannis rezultatele referendumului într-un document care să fie negociat de partide? Voința românilor nu este negociabilă. PSD va transpune rezultatul referendumului în legislație și nu va tergiversa rezultatul din 26 Mai, așa cum face președintele”, a scris Fifor, pe Facebook.

Totodată, Fifor a completat că ”un acord politic pentru consolidarea parcursului european al României nu are cum sa nu includă elemente esențiale, precum necesitatea unei Europe cu o singură viteză, ori eliminarea dublului standard, așa cum PSD a propus deja. Condițiile noastre rămân aceleași și suntem dispuși sa sprijinim doar un Pact in favoarea României! PSD este singurul partid care a propus o listă de principii care sa fie incluse in Pact. Președintele Iohannis nu s-a pronuntat încă asupra lor. Asteptam sa motiveze de ce nu accepta propuneri in avantajul României. De ce nu vrea președintele Iohannis sa avem o Europa cu o singura viteza? De ce nu vrea eliminarea standardelor duble? Sunt întrebări la care așteptăm răspuns”.