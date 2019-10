Mihai Fifor: „PSD merge în opoziție. Se încheie una dintre cele mai bune guvernări pe care le-a avut România după Revoluție” / Senatorul susține că vine „tăvălugul austerității”

Mihai Fifor susține că, odată cu trimiterea PSD în opoziție, „se încheie una din cele mai bune guvernări pe care le-a avut România după Revoluție”.



Secretarul general al PSD a făcut această afirmație joi seară, la câteva ore distanță de momentul în care Parlamentul României a adoptat o moțiune de cenzură, prin care a demis Guvernul Dăncilă.



Mihai Fifor consideră că noua putere va „anula creșterile de venituri”, iar mulți oameni vor rămâne fără loc de muncă. „Pentru că nu lipsa banilor a fost obstacolul, ci constrângerile interne și externe, care nu permit un ritm mai susținut”, adaugă acesta.



În plus, senatorul PSD a adăugat că noua majoritate guvernamentală nu va mai introduce „măsuri protecționiste pentru economia națională, pentru fermierii români, pentru antreprenorii noștri”, pentru că ea spune „că o astfel de abordare este naționalistă și anti-europeană”.



„Moțiunea a trecut, iar PSD merge în opoziție. Se încheie una dintre cele mai bune guvernări pe care le-a avut România după Revoluție.



Pare mult spus acum, dar veți avea ocazia să faceți comparația.



Nu mă refer aici doar la măsurile crunte de austeritate anunțate deja. Va fi o altă mentalitate de guvernare a țării, care nu mai pune omul în centru preocupărilor. Vine o adunătură de partide care ne-au înjurat vreme de 3 ani că majorăm prea mult pensiile și salariile și că scădem prea mult taxele. Este clar o altă viziune!



Vor anula creșterile de venituri și mulți dintre voi își vor pierde locul de muncă. Dar veți vedea că nu vor face nici investițiile pentru care ne-au acuzat pe noi. Pentru că nu lipsa banilor a fost obstacolul, ci constrângerile interne și externe, care nu permit un ritm mai susținut.



Vor veni și vor încălca tot ceea ce ne cereau nouă să nu facem. Vor modifica legile justiției prin ordonanță de urgență, vor numi politic procurorii, vor decapita parchete sau le vor desființa cu totul, vor crește tarifele la utilități și vor lăsa dobânzile să urce din nou la cer.



Nu vor mai fi măsuri protecționiste pentru economia națională, pentru fermierii români, pentru antreprenorii noștri.



Cei care vin acum la guvernare spun că o astfel de abordare este naționalistă și anti-europeană.



Dar mai avem o șansă să oprim tăvălugul austerității care vine peste noi. Votul din noiembrie.



Puteți trimite la Cotroceni un nou președinte care să sprijine un guvern pentru continuarea măsurilor sociale pe care le-am început, și pentru aplicarea calendarului de majorări de venituri pe care, altfel, le veți pierde.



Aveți un vot care poate însemna enorm pentru viața familiilor voastre în următorii 4-5 ani. Depinde de voi cum il veți folosi!



Noi, cei din PSD, ne vom regrupa și vom fi din nou în prima linie ca să luptăm cu adevărat pentru fiecare român, așa cum am făcut-o de fiecare dată.



Vă mulțumesc pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o!



Multumesc colegilor senatori si deputati pentru modul in care au dus lupta de azi...din pacate, tradarea si-a facut din nou loc intre noi.



Dar, mergem mai departe. Pentru romani si pentru Romania!”, este postarea completă a senatorului PSD Mihai Fifor.