Fostul ministru de Interne, senatorul PSD Mihai Fifor, a atras atenţia, în direct pe B1 TV, că, în plină pandemie de coronavirus, oamenii trec graniţa pe jos, prin punctul de trecere a frontierei Nădlac 1, se urcă în mijloacele de transport în comun, merg în magazine, nimeni neștiind cu exactitate traseul lor.

Fifor cere ca vama Nădlac 1 să fie închisă "urgent pentru traficul pietonal", avertizând că altfel ne luptăm cu morile de vânt.

‘Degeaba carantinăm Suceava dacă în continuare prin Nădlac 1 intră oameni pe jos și apoi se urcă în mijloacele de transport în comun’, a spus Fifor în cadrul emisiunii ‘Se întâmplă acum’, moderată de Tudor Barbu.

Fiind sentator de Arad, liderul social-democrat spune că oamenii din zonă sunt disperați, iar autoritățile privesc fără să ia măsuri.

„În fiecare zi, după cum recunoaște și prefectura județului Arad, acolo se tranzitează frontiera pe jos.

Sunt oameni care vin cu taxi până în punctul de frontieră în Ungaria și de acolo își iau frumușel rucsăcelul în spiare și trec pe jos în România. Ei completează ce completează și în Nădlac II, punctul nou de trecere, apoi pleacă la durm, îi preia autoritatea locală, care s-a organizat și-i duc la gară pe cei care nu găsesc alt mijloc de transport.

În România nu au mijloc de transport să-i ducă la destinație. Iau trenul până la Arad și de acolo iau alt tren ” , a declarat Mihai Fifor.

Întrebat cum poate ține cont autoritățile de unde vin acești oameni și încotro se îndreaptă, Fifor a spus că autoritățile nu pot ști acest lucru întrucât ei pot declara orice la graniță, nimeni neputând știi dacă vin din Ungaria sau din Italia ori din Spania.

„Asta este viața. Nimeni nu știe cine sunt oamenii ăștia și unde se duc ei, iar oamenii din Nădlac sunt disperați’, a spus Fifor.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.