Goțiu, către Barna: Îți dai demisia dacă peste 50% din membrii USR nu își asumă documentul doctrinei?

Mihai Goțiu l-a întrebat pe Dan Barna dacă își dă demisia în cazul în care peste jumătate dintre membrii formațiunii vor respinge propunerea-document a echipei sale pentru definirea ideologică a USR ca partid de centru-dreapta modern.

Senatorul USR i-a atras atenția lui Barna că România are nevoie de politici de guvernare, nu de cartoane și etichete: „Ne bat alegerile locale și anticipatele la ușă, cei care ne-au acordat încrederea așteaptă de la noi să lansăm în dezbatere publică programul de guvernare, iar tu și apropiații tăi din USR aveți vreme de pierdut cu referate și documente doctrinare, redactate (cel mult) la nivelul unui seminar din primul an de facultate? Țara asta are nevoie de politici de guvernare, locale și naționale, nu de cartoane și etichete. Se miră unii colegi că am ajuns pe la 11-12% în sondajele de opinie. Păi cum să nu ajungem la un asemenea scor când ne ocupăm de așa ceva?”.

Goțiu a mai scris că USR ar trebui să demonstreze că într-adevăr îi reprezintă pe oamenii anti-sistem.

„Altfel, anti-sistem sunt oamenii care au ieșit în stradă, în mod constant, după 2012, când cu protestele pentru sănătate, 2013, pentru Roșia Montană, 2014, pentru dreptul la vot al cetățenilor din Diaspora, 2015, după Colectiv, 2015 și 2019, pentru păduri, după 2017, pentru Justiție. Îi reprezentăm cu adevărat pe acești cetățeni, pentru a pretinde cu adevărat că suntem ”anti-sistem”?

Dane, te rog citește Proclamația de la Câmpeni (din toamna lui 2013), Declarația de la Cluj, asumată în fața a peste 25.000 de protestatari, pe 14 noiembrie 2014, Carta Albă a Bunei Guvernări, din primăvara lui 2012. O să constatați că nu scrie nimic acolo despre stânga, despre dreapta, centru-dreapta, conservatorism, centru-stânga și așa mai departe. Sunt, însă, revendicările și cauzele celor care au demonstrat că sunt anti-sistem: de la sănătate, educație, mediu, justiție, reformă politică, cercetare, cultură, drepturi civile și sociale, dincolo de orice etichetă sau ideologie. Avem de ales dacă vrem să-i reprezentăm pe acești cetățeni (și da, atunci suntem anti-sistem) ori doar ne lipim o etichetă și pretindem că-i reprezentăm”, a scris Mihai Goțiu, pe Facebook.

Goțiu l-a întrebat pe Barna dacă își va da demisia în cazul în care propunerea sa nu va fi acceptată de majoritatea membrilor și, în cazul în care acest lucru se va întâmpla totuși, ce va face cu membrii de partid care au votat împotrivă: „Dane, te întreb pe tine și pe colegii care susțin asta: dacă mai mult de 50% dintre membrii USR nu-și asumă documentul acesta (nota bene, avem deja o Cartă a Valorilor USR adoptată), îți vei prezenta demisia pentru că ne-ai făcut să pierdem vremea? Sau dacă 50%+1 ori poate 60% și-l asumă, ce faceți cu restul membrilor USR, fie că sunt 49,99%, fie ”doar” 40% ori 30%? Îi/ne dați afară pentru că ”nu corespund/corespundem ideologic”? De-asta v-ați ”intrat în mână cu exluderile și suspedările de la sfârșitul anului trecut?”.