Senatorul USR Mihai Goțiu a subliniat luni seară, în direct pe B1TV, că PSD a rămas fără majoritate chiar și în Senat, lucru demonstrat cu câteva ore înainte, atunci când social-democrații au părăsit ședința de teamă că modificările propuse de ei pentru o serie de legi organice ar fi fost respinse de Opoziție.



„În primul rând, eu vreau să treacă odată ziua de joi, pentru că astăzi am văzut foarte multe lucruri și în Senat. Trebuia să înceapă sesiunea de plen la ora 16:00. Până la ora 16:30 era doamna Dăncilă acolo, nu vedeai picior de pesedist în sală. I-a luat, i-a băgat în ședință pe toți senatorii. Apoi am văzut un moment de haos. A început sesiunea, s-au discutat niște legi. La ora 17:00 au început votul pe legile organice, care trebuie să treacă cu majoritate de 69%.

După ce au căzut două legi și și-au dat majoritate că nu aveau majoritatea în Senat, pur și simplu au fugit din sală ca să nu mai fie cvorum. Erau foarte multe legi organice, multe cu dedicație, pe care le mai aveau pe fir, și au fugit pentru că ar fi căzut aceste legi organice. Nu mai are majoritatea în Senat, în această după-amiază nu au avut-o. În Camera Deputaților nu o mai aveau de mult”, a afirmat Mihai Goțiu, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

