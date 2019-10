Mihai Goțiu (USR): Intrăm într-un guvern minoritar dacă a doua zi își asumă răspunderea pe legi esențiale, precum „fără penali” și alegerea primarilor în două tururi (VIDEO)

Senatorul Mihai Goțiu a anunțat luni seară, în direct pe B1TV, că USR este gata să formeze un nou guvern în Parlament dacă viitorul cabinet intră în procedură de asumare a răspunderii, pe legi precum „fără penali în funcții publice” și alegerea primarilor în două tururi de scrutin.



„Mai departe, noi avem mai multe scenarii, în care să forțăm anticipatele. Acum cinci ani ieșeam în stradă pentru dreptul la vot al cetățenilor din diaspora, la Cluj, deci nu o să mă vedeți niciodată pe mine și nici pe colegii mei într-o combinație de guvernare cu Ponta. Cu Ponta, nu există”, a afirmat Mihai Goțiu, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

Totuși, întrebat dacă USR ar accepta ipoteza în care să intre la guvernare cu ajutorul voturilor date de Victor Ponta și Pro România, Mihai Goțiu a răspuns: „Dacă există vreun scenariu în care să facem un guvern minoritar, a doua zi vom veni cu asumarea răspunderii guvernamentale pe niște legi esențiale, începând cu «fără penali» și mai ales cu primari și președinți de Consilii Județene aleși în două tururi.



(...) Sau e scenariul în care nu se votează niciun guvern până când aceste legi nu sunt votate în procedură de urgență în Parlament. Niște mize care, într-adevăr, pentru câteva luni, ar merita. Altfel, nu văd vreun guvern care să reziste”.

