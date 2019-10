Mihai Goțiu: Faptul că Nicușor Dan e susținut de USR e un câștig pentru Uniune. Cred că Barna e dispus să învețe din greșeli (VIDEO)

Faptul că Nicușor Dan e susținut de USR e un câștig pentru partid, a declarat Mihai Goțiu, senator al Uniunii. Acesta a mai susținut, pentru B1 TV, că a perceput din partea lui Dan Barna, candidatul USR-PLUS la prezidențiale, un fel de teamă vizavi de faptul că în campania pentru fotoliul de la Cotroceni se discută și despre eventuala candidatură a lui Nicușor Dan la alegerile locale de anul viitor. În opinia lui Goțiu, faptul că se discută în campania pentru prezidențiale și despre Nicușor Dan și Vlad Voiculescu nu poate fi decât un câștig: „dintr-o asemenea competiție care ar avea o mare vizibilitate acum în campanie, șansele oricui ar fi candidatul alianței ar fi mult mai mari anul viitor”.

