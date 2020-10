Mihai Lupu, despre neregulile de la USR Iași: Începând din 2018, conducerea centrală a partidului a fost avertizată, dar n-a răspuns la toate sesizările noastre (VIDEO)

Mihai Lupu, membru al USR Iași și totodată membru în Biroul Județean, a vorbit în direct pe B1 TV, luni seară, despre situația de la Iași, unde susține că, „începând din 2017, „s-a constituit un grup în jurul doamnei Cosette Chichirău, care a preluat conducerea partidului și, de atunci, singurii promovați sunt oamenii din acest grup”.

