Mihai Șora a semnat pentru susținerea lui Theodor Paleologu la prezidențiale. Candidatul PMP: 'Sper că va și vota pentru mine'

Filosoful Mihai Șora a semnat pentru susținerea candidaturii lui Theodor Paleologu la alegerile prezidențiale.

Candidatul PMP a publicat pe Facebook o imagine din momentul în care Mihai Șora și soția sa au semnat și și-a exprimat speranța că cei doi vor decide să și voteze cu el la scrutinul din luna noiembrie.

„Sînt mîndru de autografele prin care domnul și doamna Șora îmi permit să candidez la președinția României.

Pe Mihai Șora îl cunosc din fragedă și pruncie, într-o vreme îl vedeam chiar în fiecare zi la Casa Scriitorilor și avea gentilețea de a-mi face pe plac și de a juca șah cu mine.

Îndrăznesc să sper că Mihai și Luiza Șora vor și vota pentru mine. I don't take it for granted: îmi doresc să fiu demn de încrederea unui om pe care-l respect nespus”, a scris Theodor Paleologu, pe Facebook.

