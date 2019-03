Mihai Tudose, atac fără menajamente la adresa ministrului Cuc: `Mincinos și incompetent. Cum a vrut el să facă, și nu a fost lăsat...`

Mihai Tudose, fostul prim-ministru, a lansat un atac virulent la adresa lui Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor, care a condus acest portofoliu și pe vremea în care demnitarul de la Pro România era în Palatul Victoria, potrivit stiripesurse.ro.



„Despre Cuc... Și minciunile lui. Și incompetența lui. Cum a vrut el să facă și nu a fost lăsat.....



Supracontractarea reprezintă posibilitatea ca, în cazul în care există proiecte, suma alocată să fie mărită până la 150%. Adică să încheie contracte de finanțare pentru proiecte peste suma alocată.



În 20 septembrie 2017, Rovana Plumb spunea: "Pe de altă parte am mărit rata de supracontractare pe fiecare domeniu în parte, care este susținut din fonduri europene. Supracontractarea a fost mărită cu 150 % pe fiecare program.” Deci exista posibilitatea legală să se supracontracteze de către Autoritatea de Management pentru POIM! Dacă existau proiecte. Să spună ce proiecte avea să supracontracteze.



La finalul lui 2017 situația pe Programul Operațional Infrastructură Mare, pentru liniile de finanțare pe domeniul transporturilor a fost:



Contractarea la nivel de program (Programul Operațional Infrastructură Mare) a crescut de la 5,5% în 2016 la aprox. 50% la final de 2017. Astfel, s-a înregistrat un progres semnificativ la nivelul:



Axei Prioritare (AP) 1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului (rată de contractare 75%)



Au fost depuse spre evaluare 16 proiecte în valoare totală eligibilă de 19.875.412.094 lei, din care 11 Contracte de Finanțare au fost semnate în valoare totală eligibilă de 15.813.634.288 lei. Rata de contractare a fost de 75%.



S-au executat lucrări pe proiectele feroviare fazate Sighișoara-Coșlariu (25,62%) și Coșlariu-Simeria (48,4%) și proiectul nou Simeria-km 614 (0,43%). S-au executat lucrări pe proiectele rutiere fazate Lugoj-Deva (53,30%), Timișoara-Lugoj (100%) și proiectul nou Tg. Mureș–Câmpia Turzii (27,22%). Pentru autostrada Sibiu-Pitești a avut loc deschiderea ofertelor (secțiunea 1 - 26.10.2017, secțiunea 5 - 27.10.2017). Pentru Autostrada de Centură București - Centura Sud, procedura de licitație pentru proiectare și execuție a fost lansată în data de 8.07.2017, ofertele fiind în evaluare. Pentru proiectul Pod peste Prut la Ungheni obținerea avizului de mediu este blocată.



Au fost executate lucrări pentru proiectele M2.Berceni-Pipera, M4.Parc Bazilescu-Străulești (83,26%), M5.Râul Doamnei-Eroilor (60,73%). A fost finalizată pregătirea proiectului M6.1Mai-Otopeni, acesta fiind transmis la COM în data de 24.12.2017. Cheltuielile declarate la Comisia Europeană sunt de 778.373.627 euro, din care fonduri FC 583.780.220 euro. Sumele rambursate de către CE sunt de 525.402.198 euro, 5,43% din alocarea UE aferentă axei prioritare 1.



Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient (rată de contractare 31%)



Au fost depuse 31 de proiecte în valoare totală eligibilă de 3.392.559.600 lei, din care 22 Contracte de Finanțare au fost semnate în valoare totală eligibilă de 3.200.984.979 lei.

Rata de contractare a fost de 30,36%.



S-au executat lucrări pe proiectele rutiere fazate DN73 Pitești-Brașov (31%) si DN76 Deva-Oradea (56,16%).



Pentru Autostrada Sibiu-Brașov, Contract revizuire Studiu de Fezabilitate - în derulare, termen estimat pentru finalizare/reactualizare SF: august 2018. Pentru Autostrada Suplacu de Barcău Borș Secțiunea 3C Documentația de Atribuire pentru relicitarea acestei secțiuni a fost publicată în SEAP în 23.08.2017. Proiectul "Fazarea proiectului reabilitarea infrastructurii de mișcare a Aeroportului Craiova" în valoare de 5,1 mil euro, se află în etapa de implementare.



A fost semnat contract de finanțare pentru proiectul “Autostrada Sebeș-Turda”.



Cheltuielile declarate la Comisia Europeană sunt de 230.984.350 euro, din care fonduri FEDR 173.238.263 euro. Sumele rambursate de către CE la data de 31.12.2017 sunt de 155.914.436 euro, 9,73% din alocarea UE aferentă axei prioritare 2.



P.S. Îmi cer scuze pentru limbajul tehnic, dar l-am folosit pentru acuratețe și pentru analiza exactă a incompetenței, amatorismului, a faptului că acest om habar nu are despre ce vorbește... Lăutăria pe post de competență guvernamentală marca Teleorman, Giurgiu, Neamț", scrie Mihai Tudose pe Facebook.