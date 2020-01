Tudose: Când l-am cunoscut mai bine pe Ponta, am început să îl regret pe Dragnea

După ce l-am cunoscut pe Victor Ponta, am început să îl regret pe Liviu Dragnea, a susținut Mihai Tudose. Fostul premier a mai spus că nu a greșit plecând din PSD, dar crede că a greșit că a ajuns la Pro România.

„Nu cred că am greşit când am plecat din PSD, am greşit că am plecat la PRO România pentru că, după ce l-am cunoscut pe domnul Ponta, am început să îl regret pe Dragnea”, a declarat Mihai Tudose, potrivit Agerpres.

Întrebat cum comenteză declarațiile anumitor social-democrați, care au criticat revenirea sa în partid, Tudose a răspuns că nu se poate vorbi despre trădare, pentru că toate deciziile luate au fost publice, or „trădarea se face pe furiş”.

Mihai Tudose este europarlamentar ales pe listele Pro România. El a plecat din acest partid pe fondul unui conflict cu liderul formațiunii, Victor Ponta.