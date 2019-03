Tudose a recunoscut că are două carduri după ce, în 2017, declarase că nu are card pentru că băncile au pus ''taxă de şmecher, taxă că intri în bancă, taxă că ieşi din bancă''

Mihai Tudose a declarat că are un card bancar, apoi a spus că are, de fapt, două carduri. Asta după ce, pe vremea când era premier, a susținut sus și tare că el este foarte supărat pe bănci, motiv pentru care nu are card și-și primește salariul cash.

”Recunosc: am un card, dar iau banii cash, plătesc cash. Recunosc, am două carduri. Îmi trebuie în străinătate. Nu vreau să am nimic în comun cu domnul Dragnea (care a spus că nu deține carduri)”, a declarat Tudose, trecut de la PSD la ProRomânia, într-o emisiune Realitatea TV.

În 2017, când era premier, Mihai Tudose a declarat că nu dorește să-și primească salariul pe card, pentru că nu vrea să achite comisioanele impuse pentru tranzacții: ”Am refuzat să îmi pun leafa pe card ca să nu trebuiască să îi dau băncii ăleia doi bani de câte ori folosesc cardul. Nu vreau să îi dau, consider că nu merită".

La fel ca Liviu Dragnea, Darius Vâlcov și restul liderilor PSD, și Mihai Tudose a criticat în mod repetat băncile, spunând despre ele chiar că au implementat ”taxă de şmecher, taxă că intri în bancă, taxă că ieşi din bancă".

"Am avut o experienţă cu ei. Aveam 500 de dolari la o bancă. Şi după câţiva ani mi-au spus că trebuie să le dau eu 50 de dolari. Păi ce, i-au dus pe bani noaptea la baie? Le-a dat apă? Noi suntem proşti? Până aici! Taxă de şmecher, taxă că intri în bancă, taxă că ieşi din bancă. Dacă vor continua aşa, voi fi şi eu nevoit să îi spun tatălui meu să nu îşi mai ţină pensia la ei la bancă", afirmase, la acea vreme, Mihai Tudose.

El s-a plâns și de comisioanele implementate de bănci în momentul retragerii banilor: ”Băncile din România o duc foarte bine. Au sedii foarte frumoase. Ei, la sfârşitul anului, spun că au o pierdere. Eu nu am ce bani să pun în bancă. Eu nu vreau salariul pe card să le dau lor doi bani la fiecare retragere. Văd reclame la TV că dau ei bani aşa... Terente era copil pe lângă aceste bănci".