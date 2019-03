Mihai Tudose, IRONII la adresa lui Codrin Ștefănescu: ”Lasă-l, are bau-baul sub pat, nu-l contrazice”

Vicepreşedintele Pro România, Mihai Tudose, a comentat ironic declarați secretarului general al PSD, Codrin Ștefănescu, conform căruia PSD ar fi singurul partid cu "oameni normali".

"Pe unii care trăiesc în lumea lor e bine să nu-i contrazici. Se recomandă şi în tratatele de medicină. Lasă-l, are bau-baul sub pat, nu-l contrazice. Celor care le ies balaurii de sub pat e bine să nu-i contrazici. Eventual le recomanzi să taie picioarele de la pat ca să stea patul lipit de podea să nu mai aibă loc bau-baul acolo", a declarat duminică fostul premier, potrivit Agerpres.

PSD este singurul partid românesc, este singurul partid nefinanţat din străinătate, şi singurul partid format din oameni normali, a declarat Codrin Ştefănescu, în timpul unui miting PSD de la Braşov.

Asta în timp ce în mulţime se afla şi un grup de protestatari anti-PSD care scanda "PSD - Ciuma roşie, Hoţilor!"

"PSD este singurul partid românesc, nu este ca celelalte. Este singurul partid nefinanţat din străinătate, format din oameni normali. Nu uitaţi până după alegeri, suntem singurul partid care se bate pentru România. Suntem singurul partid care îi poate învinge pe ăştia cu sistemul lor toxic. Am venit la Braşov ca să dăm acest semnal”, a declarat Codrin Ştefănescu.